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Аграрии призвали упростить доступ к инновационным средствам защиты растений – СМИ

Глава Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель дал задание команде Минэкоэнерго до конца текущего года привести систему исследований пестицидов в соответствие с лучшими мировыми практиками, сообщил в комментарии сайту AgroPortal замминистра Роман Абрамовский.

Действующая система исследований пестицидов не является эффективной, считают в Минэкоэнерго
Действующая система исследований пестицидов не является эффективной, считают в Минэкоэнерго
Фото: depositphotos.com

Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины не дало однозначной поддержки законопроектам № 2548 и № 2289 в части упрощения ввоза в страну образцов новейших препаратов для проведения государственных испытаний, так как действующая система исследований пестицидов не является эффективной. Об этом в редакционной статье пишет 27 февраля издание AgroPortal.

В комментарии порталу заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Роман Абрамовский отметил, что Минэкоэнерго хочет быть уверенным в том, что будет гарантирована защита рынка от вредных и некачественных пестицидов.

"Действующая система исследований пестицидов не является эффективной, субъекты исследований имеют слабую, иногда очень устаревшую материально-техническую базу, принципы их аккредитации непонятные", – считает он. Однако добавляет, что в законопроекте предложено много изменений, которые Минэкоэнерго поддерживает. Это отмена устаревших норм, приведение их в соответствие с законодательством ЕС, уточнение терминологического аппарата и так далее.

"Министр Алексей Оржель дал задание команде Минэкоэнерго до конца текущего года привести систему исследований пестицидов в соответствие с лучшими мировыми практиками, что обеспечивало бы объективность, беспристрастность и независимость оценки", – подчеркнул Абрамовский.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики, нардеп от "Слуги народа" Николай Сольский считает, что ни о какой экологической проблеме речь не идет.

"Как раз наоборот: экологическую проблему имеем сейчас из-за блокирования инновационных продуктов нового поколения", – убежден парламентарий.

Он обратил внимание, что образец отдельного препарата для проведения исследований ввозится в очень ограниченном количестве – от нескольких сотен граммов до нескольких килограммов. При этом сельскохозяйственная продукция, полученная в результате проведения полевых испытаний пестицидов и агрохимикатов, уничтожается.

Доступ к новинкам хотят иметь и сами аграрии.

"В этом году мы закладываем демонстрационный полигон площадью 16 га, где планируем испытывать СЗР (средства защиты растений. – "ГОРДОН"), удобрения, семена. Нам интересны новые СЗР и мы бы хотели иметь к ним свободный доступ. Самим выбирать, чем и как улучшать свой урожай", – говорит директор компании "Кусто Агро Фарминг" Владимир Серый.

Эту точку зрения разделяет главный агроном аграрной компании ИМК Александр Гирман.

"Длительное применение тех же действующих веществ приводит к возникновению устойчивых видов вредных организмов и накоплению в объектах окружающей среды. Поэтому применение инновационных и более безопасных действующих веществ является чрезвычайно важным", – цитирует специалиста AgroPortal.

Поддержку законодательным изменениям выразили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

"Доступ к инновационным СЗР является критическим для развития аграрного бизнеса, – говорит заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий. – С 2010 года валовое производство АПК выросло на 45%. Это обеспечено в основном растениеводством и увеличением урожайности. Вклад СЗР в урожайность составляет 25–30%. Поэтому фактически у нас этот рост за девять лет на треть обеспечен как раз использованием инновационных СЗР".

Теги: экология, Министерство энергетики, урожай, законодательство, законопроект, Тарас Высоцкий, Алексей Оржель, Министерство энергетики и защиты окружающей среды, Николай Сольский, Роман Абрамовский
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