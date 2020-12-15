АМКУ оштрафовал ДТЭК на 275 млн грн за злоупотребление монопольным положением

Антимонопольный комитет Украины пришел к выводу, что в июле – октябре 2019 года две компании, которые входят в группу ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, злоупотребляли монопольным положением на западе страны – на территории Бурштынского энергоострова.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал группу ДТЭК на 275,2 млн грн за злоупотребление монопольным положением на Бурштынском энергоострове, сообщила пресс-служба регулятора 15 декабря.

Речь идет о злоупотреблениях компаний "ДТЭК Западэнерго" и "Д.Трейдинг", которые входят в состав группы ДТЭК.

Комитет напомнил, что Бурштынский энергоостров – это особая зона в пределах Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей. Она объединена с европейскими энергосистемами, но отключена от остальной части Украины. Около 90% электроэнергии на этом энергоострове производит "ДТЭК Западэнерго".

По данным АМКУ, "ДТЭК Западэнерго" с 29 июля по октябрь 2019 года в часы минимальной нагрузки уменьшало объемы предлагаемой электроэнергии в заявках на продажу в сегменте "рынок на сутки вперед". В связи с этим возрос объем продаж компании в сегменте "балансирующий рынок" по более высоким ценам.

Кроме того, по информации регулятора, "ДТЭК Западэнерго" завышало цены в часы максимальной нагрузки на "рынке на сутки вперед".

"Этому способствовала практика, к которой прибегала "Д.Трейдинг", ограничивая доступ импортируемой электроэнергии с территории Словакии в торговую зону "Остров Бурштынской ТЭС". Компания в течение июля – октября 2019 года выкупала большую часть пропускной способности, что привело к снижению доли импортируемой электроэнергии и, соответственно, увеличению доли "ДТЭК Западэнерго" на территории "Острова Бурштынской ТЭС", – сказано в заявлении.

В АМКУ утверждают, что от таких действий пострадали все, кто работает и живет на территории энергоострова, в том числе обычные граждане, поскольку подорожание электроэнергии "отображалось на стоимости большинства товаров, произведенных в указанных регионах".

За выявленные нарушения в июле – октябре 2019 года комитет оштрафовал "ДТЭК Западэнерго" на 176 млн грн, а "Д.Трейдинг" – на 99,2 млн грн.

В октябре 2019 года в злоупотреблениях на Бурштынском энергоострове компанию ДТЭК обвинила Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. В ДТЭК обвинения отвергли и призвали привлечь к расследованию европейских экспертов.

Компания ДТЭК была основана в 2005 году для управления энергетическими активами группы СКМ, которая принадлежит самому богатому гражданину Украины Ринату Ахметову.