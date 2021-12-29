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АМКУ оштрафовал "ДнепрАзот" на 80 млн грн за остановку производства в 2018 году

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В 2018 году "ДнепрАзот" являлся монопольным производителем жидкого хлора в Украине
В 2018 году "ДнепрАзот" являлся монопольным производителем жидкого хлора в Украине
Фото: АО " ДнепрАзот" / Facebook

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал более чем на 80 млн грн завод "ДнепрАзот" за остановку производства жидкого хлора в 2018 году. Об этом 29 декабря сообщает пресс-центр АМКУ.

Установлено, что в 2017–2019 годах завод был единственным предприятием, производившим в Украине жидкий хлор (99% производства в 2017 году, 78% – в 2018-м и 68% – в 2019 году).

Летом 2018 года завод на месяц остановил свое производство, объяснив это высокими ценами на газ и отсутствием оборотных средств. На момент остановки производства хлора импортеры занимали лишь 1% украинского рынка, в результате чего украинские водоканалы остались без поставки дезинфектора в летний период (пик спроса).

Комитет установил, что указанные причины остановки производства не соответствуют действительности. Вероятной причиной остановки могло послужить желание возобновления выгодного договора с "Укрнафтою", производившей аммиак на арендованных мощностях "ДнепрАзота", и повышения стоимости жидкого хлора.

АМКУ отмечает, что технологический процесс очистки питьевой воды непрерывный, в связи с чем задержка поставки реагента могла обернуться эпидемиологической катастрофой национального масштаба. Комитет признал, что "ДнепрАзот" злоупотреблял монопольным положением на рынке, и оштрафовал предприятие на 80,1 млн грн.

Контекст:

Предприятие "ДнепрАзот" было основано в 1938 году, по данным "Цензор.НЕТ", завод входит в бизнес-группу "Приват" бизнесмена Игоря Коломойского. Завод является поставщиком минеральных удобрений и единственным в Украине производителем жидкого хлора для дезинфекции воды. В июне 2018 года предприятие было остановлено на неопределенный срок, сообщал в Facebook председатель правления компании Сергей Сидоров.

Из-за нехватки жидкого хлора пришлось снижать водоснабжение в Николаеве. Пресс-служба "Киевводоканала" предупреждала, что в ряде регионов Украины может наблюдаться нехватка питьевой воды из-за нехватки жидкого хлора. Отмечалось, что Киев имеет достаточные запасы средства, а региональные водоканалы ищут альтернативные способы обеззараживания воды.

Премьер-министр Владимир Гройсман заверял, что Украина будет обеспечена хлором для обеззараживания питьевой воды, несмотря на остановку "ДнепрАзота" и заявлял, что завод должен покупать газ по рыночной стоимости, как и вся украинская промышленность. 20 июля "ДнепрАзот" возобновил производство жидкого хлора, однако Украина продолжила закупать жидкий хлор у Румынии.

Теги: Игорь Коломойский, АМКУ, штраф, Антимонопольный комитет, ДнепрАзот, жидкий хлор
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