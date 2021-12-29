АМКУ оштрафовал "ДнепрАзот" на 80 млн грн за остановку производства в 2018 году

Установлено, что в 2017–2019 годах завод был единственным предприятием, производившим в Украине жидкий хлор (99% производства в 2017 году, 78% – в 2018-м и 68% – в 2019 году).

Летом 2018 года завод на месяц остановил свое производство, объяснив это высокими ценами на газ и отсутствием оборотных средств. На момент остановки производства хлора импортеры занимали лишь 1% украинского рынка, в результате чего украинские водоканалы остались без поставки дезинфектора в летний период (пик спроса).

Комитет установил, что указанные причины остановки производства не соответствуют действительности. Вероятной причиной остановки могло послужить желание возобновления выгодного договора с "Укрнафтою", производившей аммиак на арендованных мощностях "ДнепрАзота", и повышения стоимости жидкого хлора.

АМКУ отмечает, что технологический процесс очистки питьевой воды непрерывный, в связи с чем задержка поставки реагента могла обернуться эпидемиологической катастрофой национального масштаба. Комитет признал, что "ДнепрАзот" злоупотреблял монопольным положением на рынке, и оштрафовал предприятие на 80,1 млн грн.