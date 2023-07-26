Банки впервые с начала войны смягчат условия кредитования для бизнеса и населения – НБУ

Второй квартал подряд кредитные стандарты для населения смягчаются, отметили в НБУ Фото: depositphotos.com

Объем ссуд как для бизнеса, так и населения в течении следующего года продолжит расти, отмечается в релизе.

Как говорится в сообщении НБУ, спрос на корпоративные кредиты во втором квартале этого года несколько вырос, преимущественно на ссуды в гривне для малого и среднего бизнеса. Банки прогнозируют, что рост на такие кредиты продолжит рости и в следующие месяцы.

В ІІІ квартале, впервые с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России, банки планируют ослабить корпоративные стандарты кредитования для малого и среднего бизнеса, краткосрочных и гривневых кредитов, добавили в Нацбанке. Кроме того, впервые с начала полномасштабной агрессии зафиксировано увеличение количества одобренных заявок на бизнес-кредиты, говорится в сообщении.

Однако количество выданных кредитов крупным предприятиям сокращается, добавили в НБУ.

Там также отметили, что растет спрос на ипотеку, а также на потребительские кредиты впервые с IV квартала 2021 года.

"Прежде всего, спрос домохозяйств на кредиты стимулируют более низкие процентные ставки. В ІІІ квартале банки и дальше ожидают роста спроса населения на кредиты", – сообщили в Нацбанке.

Регулятор отметил что финучреждения смягчают стандарты кредитов домохозяйствам второй квартал подряд и планируют в ІІІ квартале смягчать стандарты одобрения как для ипотечных, так и потребительских кредитов.

В то же время банки сообщили о росте кредитного риска и ожидают его повышения в III квартале.