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Банки впервые с начала войны смягчат условия кредитования для бизнеса и населения – НБУ

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Второй квартал подряд кредитные стандарты для населения смягчаются, отметили в НБУ
Второй квартал подряд кредитные стандарты для населения смягчаются, отметили в НБУ
Фото: depositphotos.com

В следующем квартале банки Украины ожидают смягчение стандартов кредитования населения, а также малого и среднего бизнеса. Об этом говорится в пресс-релизе пресс-службы Национального банка Украины, опубликованного 26 июля.

Объем ссуд как для бизнеса, так и населения в течении следующего года продолжит расти, отмечается в релизе.

Как говорится в сообщении НБУ, спрос на корпоративные кредиты во втором квартале этого года несколько вырос, преимущественно на  ссуды в гривне для малого и среднего бизнеса. Банки прогнозируют, что рост на такие кредиты продолжит рости и в следующие месяцы.

В ІІІ квартале, впервые с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России, банки планируют ослабить корпоративные стандарты кредитования для малого и среднего бизнеса, краткосрочных и гривневых кредитов, добавили в Нацбанке. Кроме того, впервые с начала полномасштабной агрессии зафиксировано увеличение количества одобренных заявок на бизнес-кредиты, говорится в сообщении.

Однако количество выданных кредитов крупным предприятиям сокращается, добавили в НБУ.

Там также отметили, что растет спрос на ипотеку, а также на потребительские кредиты впервые с IV квартала 2021 года.

"Прежде всего, спрос домохозяйств на кредиты стимулируют более низкие процентные ставки. В ІІІ квартале банки и дальше ожидают роста спроса населения на кредиты", – сообщили в Нацбанке.

Регулятор отметил что финучреждения смягчают стандарты кредитов домохозяйствам второй квартал подряд и планируют в ІІІ квартале смягчать стандарты одобрения как для ипотечных, так и потребительских кредитов.

В то же время банки сообщили о росте кредитного риска и ожидают его повышения в III квартале. 

Теги: Украина, НБУ, банки, бизнес, ипотека, кредиты, Нацбанк, население
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