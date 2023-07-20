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В НБУ рассказали о плане по смягчению валютных ограничений. Он включает "небольшое обесценивание" гривны

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Регулятор будет продавать большое количество валюты, реагируя на изменение рыночных сил
Регулятор будет продавать большое количество валюты, реагируя на изменение рыночных сил
Фото: ЕРА (архив)

Национальный банк планирует ряд шагов по либерализации валютной политики. Об этом заместители председателя правления НБУ Сергей Николайчук и Юрий Гелетий сообщили в опубликованном 20 июля интервью Bloomberg.

По их словам, смягчение валютных ограничений уже началось, это касается возможности погашения новых кредитов и кредитов, предоставленных при участии международных финансовых организаций, иностранных государств и экспортно-кредитных агентств.

Следующим этапом могут стать меры по росту предложения и уменьшению спроса на наличном валютном рынке, чтобы не росла разница между официальным и наличным курсами, объясняют в НБУ, рассказали представители НБУ.

План перехода к более гибкому обменному курсу допускает "очень ограниченные" колебания гривны, при этом Нацбанк продолжит контролировать рынок с помощью интервенций, когда это необходимо. Регулятор будет продавать большое количество валюты, реагируя на изменение рыночных сил: в случае большего спроса это приведет к "небольшому обесцениванию", а низкий спрос будет сигналом укрепить гривну, отметил Гелетий.

Также НБУ планирует ряд шагов по ослаблению контроля за движением капитала и возвращению к политике, которая существовала до вторжения России в Украину в феврале 2022 года. В частности, речь идет о разрешении иностранным акционерам репатриировать дивиденды за 2023 год в рамках мер по привлечению инвестиций в разрушенную войной экономику, говорится в интервью.

Контекст:

12 июля НБУ обнародовал дорожную карту смягчения валютных ограничений, состоящую из трех этапов, она была опубликована на сайте регулятора. Документ предусматривает либерализацию торгового финансирования, управление валютными рисками банков, возможность репатриации процентов по "старым" долговым обязательствам и содействие новым кредитам и инвестициям. В Нацбанке подчеркнули, что смягчение валютных ограничений может происходить постепенно, в частности путем изменения лимитов, калибровки уровней и т.д.

Европейская бизнес-ассоциация заявляла в июне, что положительно оценивает ослабление Национальным банком валютных ограничений и надеется на их дальнейшее снятие.

Теги: НБУ, курс валют, валютный рынок, Нацбанк, Юрий Гелетий, Сергей Николайчук
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