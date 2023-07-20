В НБУ рассказали о плане по смягчению валютных ограничений. Он включает "небольшое обесценивание" гривны

По их словам, смягчение валютных ограничений уже началось, это касается возможности погашения новых кредитов и кредитов, предоставленных при участии международных финансовых организаций, иностранных государств и экспортно-кредитных агентств.

Следующим этапом могут стать меры по росту предложения и уменьшению спроса на наличном валютном рынке, чтобы не росла разница между официальным и наличным курсами, объясняют в НБУ, рассказали представители НБУ.

План перехода к более гибкому обменному курсу допускает "очень ограниченные" колебания гривны, при этом Нацбанк продолжит контролировать рынок с помощью интервенций, когда это необходимо. Регулятор будет продавать большое количество валюты, реагируя на изменение рыночных сил: в случае большего спроса это приведет к "небольшому обесцениванию", а низкий спрос будет сигналом укрепить гривну, отметил Гелетий.

Также НБУ планирует ряд шагов по ослаблению контроля за движением капитала и возвращению к политике, которая существовала до вторжения России в Украину в феврале 2022 года. В частности, речь идет о разрешении иностранным акционерам репатриировать дивиденды за 2023 год в рамках мер по привлечению инвестиций в разрушенную войной экономику, говорится в интервью.