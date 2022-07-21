Благодаря отсрочке по выплате евробондов Украина сэкономит $2,5 млрд – глава Минфина

Марченко заявил, что Украина будет решать, что делать с долгами после войны Фото: Sergii Marchenko / Facebook

По его словам, что делать с накопленным долгом, "будет понятно после того, как мы сможем победить в войне". Но сейчас, подчеркнул он, "ситуация турбулентная и нужно время для передышки".

Как сообщил Марченко, Минфин рассчитывает на увеличение поступлений в госбюджет, в частности, от таможни "на 6–7 млрд грн в месяц, до 20 млрд грн ежемесячно".