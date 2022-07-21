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Благодаря отсрочке по выплате евробондов Украина сэкономит $2,5 млрд – глава Минфина

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Марченко заявил, что Украина будет решать, что делать с долгами после войны
Марченко заявил, что Украина будет решать, что делать с долгами после войны
Фото: Sergii Marchenko / Facebook

Отсрочка выплат по евробондам позволит Украине в ближайшие два года сэкономить $2,5 млрд. Об этом 20 июля в эфире национального телемарафона заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

По его словам, что делать с накопленным долгом, "будет понятно после того, как мы сможем победить в войне". Но сейчас, подчеркнул он, "ситуация турбулентная и нужно время для передышки".

Как сообщил Марченко, Минфин рассчитывает на увеличение поступлений в госбюджет, в частности, от таможни "на 6–7 млрд грн в месяц, до 20 млрд грн ежемесячно".

Контекст:

19 июля Кабинет Министров Украины принял постановление, в котором говорилось о намерении обратиться к держателям еврооблигаций с просьбой отсрочить платежи на 24 месяца.

20 июля группа международных кредиторов Украины, в которую входят Канада, Франция, Германия, Япония, Великобритания и США, согласилась дать Киеву отсрочку по выплатам с 1 августа 2022 года до конца 2023 года и призвала других кредиторов поступить так же.

Теги: Украина, евробонды, российская агрессия, война России против Украины, выплаты, финансы, Сергей Марченко, Минфин
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