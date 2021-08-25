ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Цены на растительные масла, сахар и зерновые достигли десятилетнего максимума – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В 2020 году урожай подсолнуха в Украине сократился на 2 млн тонн
В 2020 году урожай подсолнуха в Украине сократился на 2 млн тонн
Фото: depositphotos.com

Агентство УНИАН пишет со ссылкой на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, что мировые цены на растительные масла, сахар и зерновые в мае текущего года достигли наивысшего значения с сентября 2011 года.

По сравнению с прошлым годом цены на эту продукцию на мировых рынках выросли на 40%. Котировки только на 7,6% ниже исторического максимума в номинальном выражении, отмечает агентство.

"Согласно отчету, в 2021 году в мире будет произведено почти 2 821 млн тонн зерновых, что на 1,9 процента превысит объем производства 2020 года, причем самый большой прирост в 3,7 процента по сравнению с предыдущим годом ожидается по кукурузе", – проанализировали журналисты.

Контекст:

В апреле в продуктовых сетях Украины стоимость литра подсолнечного масла колебалась в пределах 50–60 грн, в некоторых цена превышала 70 грн за литр.

На фоне роста цен Министерство экономики Украины предложило ввести нулевой объем квоты на экспорт семян подсолнуха. Инициативу объясняют необходимостью стабилизировать ценовую ситуацию на внутреннем рынке. В пояснительной записке (.rtf) к постановлению Минэкономики, опубликованному 20 апреля, сказано, что по сравнению с апрелем прошлого года экспортная стоимость подсолнечного масла выросла более чем в два раза.

В 2020 году урожай подсолнуха в Украине сократился на 2 млн тонн – до 13,1 млн тонн, однако страна осталась в лидерах по объемам экспорта в мире, отмечал "Укринформ".

Теги: экономика, цены, продукты, урожай, сахар, кукуруза, масло
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
46-летний Вакарчук впервые стал отцом – СМИ
46-летний Вакарчук впервые стал отцом – СМИ
"Морской бог", "Кто жил, тот и живет". Галкин похвастался отдыхом на море
"Морской бог", "Кто жил, тот и живет". Галкин похвастался отдыхом на море
Умер барабанщик The Rolling Stones – 80-летний Чарли Уоттс
Умер барабанщик The Rolling Stones – 80-летний Чарли Уоттс
"Раздевайся перед мужем", "Не обязательно это всем видеть". Голая Каменских показала, как расслабляется дома в ванне
"Раздевайся перед мужем", "Не обязательно это всем видеть". Голая Каменских показала, как расслабляется дома в ванне
25 августа: изобретение консервов, день рождения Шона Коннери, смерть Джона Маккейна и другие события
25 августа: изобретение консервов, день рождения Шона Коннери, смерть Джона Маккейна и другие события
"Завораживают ваши голоса", "Каждый раз плачу". Тоня и Нина Матвиенко дуэтом спели на "Олимпийском". Видео
"Завораживают ваши голоса", "Каждый раз плачу". Тоня и Нина Матвиенко дуэтом спели на "Олимпийском". Видео
"Впереди длительное лечение". Мозговая впервые озвучила свой диагноз
"Впереди длительное лечение". Мозговая впервые озвучила свой диагноз
Брежневу в короткой майке и лосинах сняли на видео во время тренировки в зале
Брежневу в короткой майке и лосинах сняли на видео во время тренировки в зале
"Значит, он не твой отец?" 24-летняя Кунаки показала объятия с 54-летним Касселем в годовщину их брака
"Значит, он не твой отец?" 24-летняя Кунаки показала объятия с 54-летним Касселем в годовщину их брака
Американец, чье детское фото в стиле ню размещено на обложке группы Nirvana, хочет получить от них компенсацию за распространение порнографии
Американец, чье детское фото в стиле ню размещено на обложке группы Nirvana, хочет получить от них компенсацию за распространение порнографии
"Королева сексуальности". Мейхер заселфила свою грудь сверху
"Королева сексуальности". Мейхер заселфила свою грудь сверху
Поздравления с днем рождения мужчине в прозе. Топ-10
Поздравления с днем рождения мужчине в прозе. Топ-10
"Нормальные титьки", "Офигенная". Сильно постройневшая Лолита показала фигуру в купальнике
"Нормальные титьки", "Офигенная". Сильно постройневшая Лолита показала фигуру в купальнике
"Такое платье только с идеальной фигурой". Звезда "Великолепного века" Узерли засветила формы в сильно облегающем платье
"Такое платье – только с идеальной фигурой". Звезда "Великолепного века" Узерли засветила формы в сильно облегающем платье
"Я сейчас позвоню мэрихе, она даст тебе". Увлекающаяся тайским боксом Верещук рассказала, когда ей приходилось применять силу
"Я сейчас позвоню мэрихе, она даст тебе". Увлекающаяся тайским боксом Верещук рассказала, когда ей приходилось применять силу
  "Табун мурах по телу пробежал". Тина Кароль спела с Бочелли
  "Табун мурах по телу пробежал". Тина Кароль спела с Бочелли
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"18+". Брежнева показала голую грудь. Видео
"18+". Брежнева показала голую грудь. Видео
  "Может, мои медали потускнели?" Клочкова заявила, что ее второй год подряд не приглашают на официальные мероприятия ко Дню Независимости
"Может, мои медали потускнели?" Клочкова заявила, что ее второй год подряд не приглашают на официальные мероприятия ко Дню Независимости
"Норм бабенка!", "Красотища-а-а". Джигурда крупным планом показал обнаженные груди жены – олимпийской чемпионки
"Норм бабенка!", "Красотища-а-а". Джигурда крупным планом показал обнаженные груди жены – олимпийской чемпионки
"Так горячо". 52-летняя Лопес показала голый торс и зону декольте
"Так горячо". 52-летняя Лопес показала голый торс и зону декольте
"Красота". У Никитюк ветром подняло платье
"Красота". У Никитюк ветром подняло платье
"Тити огонь", "Вас невозможно не хотеть!", "Смелая, естественная и сексуальная". Мейхер крупным планом показала грудь
"Тити огонь", "Вас невозможно не хотеть!", "Смелая, естественная и сексуальная". Мейхер крупным планом показала грудь
"У меня молодость уходит, а вы тут со своим летом". Жанна Бадоева показала новое пляжное фото
"У меня молодость уходит, а вы тут со своим летом". Жанна Бадоева показала новое пляжное фото
"Сочная штучка", "Распирожилась". Седокова снялась лежа в микробикини
"Сочная штучка", "Распирожилась". Седокова снялась лежа в микробикини
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS