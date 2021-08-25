Цены на растительные масла, сахар и зерновые достигли десятилетнего максимума – СМИ

В 2020 году урожай подсолнуха в Украине сократился на 2 млн тонн Фото: depositphotos.com

По сравнению с прошлым годом цены на эту продукцию на мировых рынках выросли на 40%. Котировки только на 7,6% ниже исторического максимума в номинальном выражении, отмечает агентство.

"Согласно отчету, в 2021 году в мире будет произведено почти 2 821 млн тонн зерновых, что на 1,9 процента превысит объем производства 2020 года, причем самый большой прирост в 3,7 процента по сравнению с предыдущим годом ожидается по кукурузе", – проанализировали журналисты.