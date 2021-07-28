"Центрэнерго" во втором квартале 2020 года показало больше 200 млн грн чистой прибыли

За шесть месяцев 2021 года "Центрэнерго" выплатило в пользу государства 1,26 млрд грн Фото: reform.energy

"Результаты финансово-хозяйственной деятельности общества за второй квартал 2021-го оказались положительными, несмотря на критическую ситуацию, которая сложилась в мае – июне на рынке электрической энергии. Реализация выбранной рыночной стратегии биржевых торгов, прямые контракты на поставку угля с государственными шахтами, оптимизация затрат позволили компании получить чистую прибыль в размере 203,5 млн грн", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что полученная прибыль во втором квартале позволила частично компенсировать убытки первого квартала. Тогда в разгар отопительного сезона "Центрэнерго" было вынуждено включить в работу газовые блоки, чтобы обеспечить стабильность работы энергосистемы, пока частные генерирующие компании, а также мощности атомной генерации находились в аварийных ремонтах. По итогам полугодия чистый убыток сократился с 794,7 млн до 591,2 млн грн.

"Благодаря достижению операционной эффективности компания направила полученный ресурс на пополнение запасов угля на складах ТЭС для успешного прохождения отопительного осенне–зимнего периода 2021–2022 годов. По состоянию на 1 июля на складах электростанций накоплено 306 тыс. тонн топлива. Компания старается делать все, чтобы зайти в четвертый квартал с запасами по графику накопления топлива на складах ТЭС, утвержденному Минэнерго", – добавили на предприятии.

За шесть месяцев 2021 года "Центрэнерго" выплатило в пользу государства 1,26 млрд грн.

"Сегодня менеджмент принимает все возможные меры по обеспечению безаварийной работы оборудования ТЭС общества, проведению полных и своевременных расчетов с государственными угледобывающими предприятиями за поставленную угольную продукцию и остается надежным участником рынка электрической энергии Украины, обеспечивая стабильность работы ОЭС", – резюмировали на "Центрэнерго".