Цену на газ для населения не будут повышать до 1 мая 2024 года – "Нафтогаз"

"Мы продолжаем получать много звонков от клиентов с уточнением, будет ли повышаться цена на газ в преддверии следующей зимы. Поэтому мы еще раз подчеркиваем, что тариф "Фиксированный" от ГК "Нафтогаз України" остается неизменным", – отметил глава группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев.
Он добавил, что это решение было принято с учетом военного положения и экономической ситуации в Украине.
Газа украинской добычи вполне достаточно, чтобы пройти следующий отопительный сезон без импорта, сообщил Чернышов в интервью 30 мая.
Издание "ГазПравда" сообщало, что 98% украинских потребителей являются клиентами "Нафтогазу", компания в апреле на год зафиксировала тариф на уровне 7,96 грн зам³, цены на газ у остальных поставщиков колеблются от 7,70 до 9,99 грн за м³.