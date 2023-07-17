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Цену на газ для населения не будут повышать до 1 мая 2024 года – "Нафтогаз"

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В "Нафтогазе" рассказали, что будет с ценами на газ
В "Нафтогазе" рассказали, что будет с ценами на газ
Фото: depositphotos.com

По меньшей мере, до 30 апреля 2024 года цена на газ для населения от газоснабжающей компании "Нафтогаз України" останется неизменной и составит 7,96 грн за куб. м с НДС. Об этом сообщила пресс-служба компании 17 июля.

"Мы продолжаем получать много звонков от клиентов с уточнением, будет ли повышаться цена на газ в преддверии следующей зимы. Поэтому мы еще раз подчеркиваем, что тариф "Фиксированный" от ГК "Нафтогаз України" остается неизменным", – отметил глава группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев.

Он добавил, что это решение было принято с учетом военного положения и экономической ситуации в Украине.

Контекст:

Газа украинской добычи вполне достаточно, чтобы пройти следующий отопительный сезон без импорта, сообщил Чернышов в интервью 30 мая.

Издание "ГазПравда" сообщало, что 98% украинских потребителей являются клиентами "Нафтогазу", компания в апреле на год зафиксировала тариф на уровне 7,96 грн зам³, цены на газ у остальных поставщиков колеблются от 7,70 до 9,99 грн за м³.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: газ, тарифы, ГК Нафтогаз України, цена на газ
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