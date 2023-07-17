Цену на газ для населения не будут повышать до 1 мая 2024 года – "Нафтогаз"

В "Нафтогазе" рассказали, что будет с ценами на газ Фото: depositphotos.com

"Мы продолжаем получать много звонков от клиентов с уточнением, будет ли повышаться цена на газ в преддверии следующей зимы. Поэтому мы еще раз подчеркиваем, что тариф "Фиксированный" от ГК "Нафтогаз України" остается неизменным", – отметил глава группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев.

Он добавил, что это решение было принято с учетом военного положения и экономической ситуации в Украине.