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Шмыгаль сообщил, что на зиму Украина закачала уже 10,4 млрд м³ газа. В прошлый отопительный сезон хватило 5,5 млрд м³

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Закачку газа для нового отопительного сезона Украина начала в апреле
Закачку газа для нового отопительного сезона Украина начала в апреле
Фото: ЕРА

Украина наращивает ресурсы, необходимые для прохождения отопительного сезона. Об этом сообщил 9 июля в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Подготовка к новому отопительному сезону. Накопили на складах 1,5 млн тонн угля и 10,4 млрд м³ газа в хранилищах. Продолжаем наращивать запасы ресурсов", – написал он.

Также премьер отметил, что было восстановлено 435 объектов теплоснабжения.

"Направляем усилия не только на восстановление, но и на защиту энергетических объектов от российских атак", – подчеркнул Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/pfbid0d47t5yXQRs8teZn6PLa4UraTCsCuwEzrPvkxT9wGaY5swfTWUEY5QzNLKz6BmQesl

О начале закачки газа для следующего отопительного сезона глава правления НАК "Нафтогаз України" Алексей Чернышов уведомил 17 апреля 2023 года. По его данным, с 7 октября 2022 года из украинских подземных газохранилищ было отобрано чуть более 5,5 млрд м³ газа.

Контекст:

В Министерстве энергетики Украины заявляли 4 марта, что Украина выходит из отопительного сезона с профицитом мощностей и достаточными запасами энергоресурсов, несмотря на атаки страны-оккупанта РФ.

Украина выдержала российские удары по инфраструктуре, прошла зиму и начала подготовку к следующему отопительному сезону, заявил 1 марта президент Украины Владимир Зеленский.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: газ, уголь, энергетика, отопительный сезон, Денис Шмыгаль
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