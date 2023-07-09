Шмыгаль сообщил, что на зиму Украина закачала уже 10,4 млрд м³ газа. В прошлый отопительный сезон хватило 5,5 млрд м³

"Подготовка к новому отопительному сезону. Накопили на складах 1,5 млн тонн угля и 10,4 млрд м³ газа в хранилищах. Продолжаем наращивать запасы ресурсов", – написал он.
Также премьер отметил, что было восстановлено 435 объектов теплоснабжения.
"Направляем усилия не только на восстановление, но и на защиту энергетических объектов от российских атак", – подчеркнул Шмыгаль.
О начале закачки газа для следующего отопительного сезона глава правления НАК "Нафтогаз України" Алексей Чернышов уведомил 17 апреля 2023 года. По его данным, с 7 октября 2022 года из украинских подземных газохранилищ было отобрано чуть более 5,5 млрд м³ газа.
В Министерстве энергетики Украины заявляли 4 марта, что Украина выходит из отопительного сезона с профицитом мощностей и достаточными запасами энергоресурсов, несмотря на атаки страны-оккупанта РФ.
Украина выдержала российские удары по инфраструктуре, прошла зиму и начала подготовку к следующему отопительному сезону, заявил 1 марта президент Украины Владимир Зеленский.