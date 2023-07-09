Шмыгаль сообщил, что на зиму Украина закачала уже 10,4 млрд м³ газа. В прошлый отопительный сезон хватило 5,5 млрд м³

Закачку газа для нового отопительного сезона Украина начала в апреле Фото: ЕРА

"Подготовка к новому отопительному сезону. Накопили на складах 1,5 млн тонн угля и 10,4 млрд м³ газа в хранилищах. Продолжаем наращивать запасы ресурсов", – написал он.

Также премьер отметил, что было восстановлено 435 объектов теплоснабжения.

"Направляем усилия не только на восстановление, но и на защиту энергетических объектов от российских атак", – подчеркнул Шмыгаль.

О начале закачки газа для следующего отопительного сезона глава правления НАК "Нафтогаз України" Алексей Чернышов уведомил 17 апреля 2023 года. По его данным, с 7 октября 2022 года из украинских подземных газохранилищ было отобрано чуть более 5,5 млрд м³ газа.