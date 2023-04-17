Украина начала закачку газа в подземные газохранилища – "Нафтогаз"

Об этом 17 апреля в Facebook проинформировал глава правления НАК "Нафтогаз України" Алексей Чернышов.
По его словам, в связи с благоприятными погодными условиями предыдущий сезон отбора газа из подземных хранилищ стал "одним из кратчайших в Украине за последние годы".
"С 7 октября 2022 года из украинских подземных газохранилищ было отобрано чуть более 5,5 млрд м3 газа. Сейчас все наши усилия направляем на подготовку к следующей зиме", – подчеркнул Чернышов.
В Минэнерго заявили 4 марта, что Украина выходит из отопительного сезона с профицитом мощностей и достаточными запасами энергоресурсов, несмотря на атаки страны-оккупанта РФ.
Украина выдержала российские удары по инфраструктуре, прошла зиму и уже начала подготовку к следующему отопительному сезону, заявил 1 марта президент Украины Владимир Зеленский.