Украина начала закачку газа в подземные газохранилища – "Нафтогаз"

Сезон отбора газа из подземных хранилищ 2022/2023 стал "одним из кратчайших в Украине за последние годы", отметили в "Нафтогазі" Фото: naftogaz.com

Об этом 17 апреля в Facebook проинформировал глава правления НАК "Нафтогаз України" Алексей Чернышов.

По его словам, в связи с благоприятными погодными условиями предыдущий сезон отбора газа из подземных хранилищ стал "одним из кратчайших в Украине за последние годы".

"С 7 октября 2022 года из украинских подземных газохранилищ было отобрано чуть более 5,5 млрд м3 газа. Сейчас все наши усилия направляем на подготовку к следующей зиме", – подчеркнул Чернышов.