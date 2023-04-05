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В ходе отопительного сезона ДТЭК предоставил государственным ТЭС 181 тысяч тонн угля

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Ильдар Салеев: Что бы ни было впереди, украинцам это по силам. Прошли эту зиму пройдем что угодно
Ильдар Салеев: Что бы ни было впереди, украинцам это по силам. Прошли эту зиму – пройдем что угодно 
Фото: Ildar Saleyev / Facebook

За самый сложный в истории страны отопительный сезон ДТЭК отгрузил для государственных ТЭС 181 тыс. тонн угля. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев.

"Первые шесть областей отключают от отопления, поэтому можно подвести итоги этого ОЗУ. И хотя мы уже второй месяц подряд усиленно готовимся к зиме следующей (а она обещает быть не легче), хочу поблагодарить каждого, кто каждый день, на своем месте, делает, что имеет", – написал он.

Салеев подчеркнул, что для прохождения этой зимой работники "ДТЭК Энерго" отпустили в энергосистему электроэнергию, эквивалентную среднему потреблению 2,6 млн семей в течение целого года. Также, чтобы пройти отопительный сезон, ДТЭК отгрузил 181 тысячу тонн угля для нужд государственной тепловой генерации.

Всего за зиму энергетики компании отремонтировали девять энергоблоков ТЭС, шахтеры ввели в работу 14 новых лав, а машиностроители изготовили девять новых комбайнов и 357 тысяч запчастей и комплектующих.

"Что бы ни было впереди, украинцам это по силам. Прошли эту зиму – пройдем что угодно", – подытожил Салеев.

https://www.facebook.com/ildar.saleyev/posts/pfbid027qfoajKDZF2XYNh81zySd5qa6dcyUcSEZd47bqjtfBRvCF1ACX5hyZ5vc3d1yhi3l

Напомним, в результате вражеского обстрела 2 апреля в очередной раз пострадала одна из ТЭС "ДТЭК Энерго". Было повреждено оборудование станции, в результате чего она временно прекратила производство электроэнергии.

Теги: уголь, энергетика, отопительный сезон, ДТЭК, Ильдар Салеев
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