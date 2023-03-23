Шахты ДТЭК вводят в работу новые лавы для обеспечения украинских ТЭС углем

В 2022 году шахты "ДТЭК Энерго" ввели в работу 28 новых лав Фото: energo.dtek.com

В январе были введены в работу две лавы, в феврале – три. Еще одну лаву на шахтах компании ввели в работу в марте.

"Добыча угля – это не скорый процесс. Для того чтобы иметь уголь для ТЭС в октябре – ноябре, нужно вводить лавы весной. Сейчас шахтеры работают 24/7, чтобы обеспечить ТЭС углем во время следующего не менее сурового отопительного сезона", – цитирует пресс-служба слова генерального директора "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева.

В 2022 году шахты "ДТЭК Энерго" ввели в работу 28 новых лав.