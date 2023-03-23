ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Шахты ДТЭК вводят в работу новые лавы для обеспечения украинских ТЭС углем

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В 2022 году шахты "ДТЭК Энерго" ввели в работу 28 новых лав
В 2022 году шахты "ДТЭК Энерго" ввели в работу 28 новых лав
Фото: energo.dtek.com

Шахты "ДТЭК Энерго" с начала года ввели в работу шесть новых лав, чтобы поддержать необходимые для работы украинских ТЭС темпы добычи угля, сообщили в компании.

В январе были введены в работу две лавы, в феврале – три. Еще одну лаву на шахтах компании ввели в работу в марте.

"Добыча угля – это не скорый процесс. Для того чтобы иметь уголь для ТЭС в октябре – ноябре, нужно вводить лавы весной. Сейчас шахтеры работают 24/7, чтобы обеспечить ТЭС углем во время следующего не менее сурового отопительного сезона", – цитирует пресс-служба слова генерального директора "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева.

В 2022 году шахты "ДТЭК Энерго" ввели в работу 28 новых лав.

Контекст:

В ДТЭК сообщали, что прямые потери от повреждения и разрушения оборудования генерирующих объектов компании в результате атак России приближаются к 6 млрд грн. За последние полгода ТЭС "ДТЭК Энерго" были атакованы 29 раз, повреждено более тысячи единиц оборудования.

Теги: уголь, шахты, шахтеры, ДТЭК, разрушения, шахтер, компании
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Идеальные форма и настроение". 49-летняя экс-жена мэра Киева Кличко похвасталась новой стрижкой
"Идеальные форма и настроение". 49-летняя экс-жена мэра Киева Кличко похвасталась новой стрижкой
Галина ГРИШИНА
Как легко проверить молоко на свежесть. Простой кулинарный лайфхак
Как легко проверить молоко на свежесть. Простой кулинарный лайфхак
Галина ГРИШИНА
Широкие джинсы и плащ асимметричного кроя. Никитюк прогулялась по родному городу с Рафиком на руках
Широкие джинсы и плащ асимметричного кроя. Никитюк прогулялась по родному городу с Рафиком на руках
Галина ГРИШИНА
Мишина оттянула трусы перед камерой. Видео
Мишина оттянула трусы перед камерой. Видео
Как упростить натирание сыра. Используем секретный ингредиент
Как упростить натирание сыра. Используем секретный ингредиент
Назван самый популярный певец на планете по версии Книги рекордов Гиннесса
Назван самый популярный певец на планете по версии Книги рекордов Гиннесса
Галина ГРИШИНА
"Теперь я знаю, как это панически бояться и гордиться одновременно". Ефросинина поздравила с днем рождения мужа, служащего в ВСУ
"Теперь я знаю, как это – панически бояться и гордиться одновременно". Ефросинина поздравила с днем рождения мужа, служащего в ВСУ
  Певица Vera, известная как Вера Брежнева, стала шатенкой с короткой стрижкой в клипе, который "отражает ее трансформации"
  Певица Vera, известная как Вера Брежнева, стала шатенкой с короткой стрижкой в клипе, который "отражает ее трансформации"
Галина ГРИШИНА
Галкин показал на фото часть лица, чем восхитил подписчиков
Галкин показал на фото часть лица, чем восхитил подписчиков
Нежный и эффектный. Маникюр "Молочный коктейль" тренд весны 2023 года
Нежный и эффектный. Маникюр "Молочный коктейль" – тренд весны 2023 года
Пепел как удобрение и средство в борьбе с вредителями. Правила применения
Пепел как удобрение и средство в борьбе с вредителями. Правила применения
Украинский телесериал "Поймать Кайдаша" выйдет на Netflix
Украинский телесериал "Поймать Кайдаша" выйдет на Netflix
Галина ГРИШИНА
"Должна ответить за свои слова". Сумская заявила, что ее возмутило высказывание Фарион о жителях Мариуполя
"Должна ответить за свои слова". Сумская заявила, что ее возмутило высказывание Фарион о жителях Мариуполя
Назван "худший цвет волос для женщин старше 40 лет". Стилист рассказала, как избежать ошибок при окрашивании седины
Назван "худший цвет волос для женщин старше 40 лет". Стилист рассказала, как избежать ошибок при окрашивании седины
Галина ГРИШИНА
Crazy Cake. Постный американский пирог с историей. Рецепт
Crazy Cake. Постный американский пирог с историей. Рецепт
Alyosha и Vlad Darwin выпустили совместный альбом. Аудио
Alyosha и Vlad Darwin выпустили совместный альбом. Аудио
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
56-летний Кассель рассказал, почему для него важен секс с 25-летней женой, будет ли у них еще ребенок и как относится к своему возрасту (188784)
2
Чем обрабатывать сад ранней весной от вредителей. Названо самое популярное средство среди садоводов (156033)
3
Актриса Денисенко снялась топлес, взяв бюст в руки (114634)
4
Галкин на концерте в США высмеял пропагандистку Скабееву. Она заявила, что юморист ей угрожает и призывает к расправе над ней (107536)
5
72-летний Паперный перенес операцию по замене суставов. Экс-супруга актера Сумская призналась, что им помог Кличко (67168)
6
"Мало что оставила воображению". 49-летняя Бекинсейл в прозрачном платье без белья "продемонстрировала завидную фигуру" (59658)
7
С Дорофеевой на сцене во время концерта слетел топ. Видео (52335)
8
Стилист назвала прическу, которая "сильно старит". Фото (44797)
 
 
 
 