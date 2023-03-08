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ДТЭК Ахметова инвестировал почти 4 млрд грн в добычу угля в 2022 году

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Шахты ДТЭК в 2022 году сохранили добычу угля на уровне 2021-го
Шахты ДТЭК в 2022 году сохранили добычу угля на уровне 2021-го
Фото: Ildar Saleyev / Facebook

В 2022 году компания ДТЭК Рината Ахметова инвестировала 3,9 млрд грн в угледобывающие предприятия для надежной работы тепловых электростанций. Об этом сообщил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев в своем Facebook.

"Чтобы поддержать устойчивость украинского энергетического фронта в условиях войны, инвестиции компании в угледобывающие предприятия, а другими словами – в поддержку украинской добычи, по итогам прошлого года составили почти 3,9 млрд грн", – написал он.

Салеев добавил, что это позволяет уже сейчас начать подготовку к следующему отопительному сезону, который из-за повреждения энергосистемы несет для украинских энергетиков, ремонтников, шахтеров и машиностроителей немало вызовов.

Несмотря на войну, шахты ДТЭК в 2022 году сохранили добычу угля на уровне предыдущего года для обеспечения бесперебойной работы энергосистемы.

https://www.facebook.com/ildar.saleyev/posts/pfbid02SrTW3ZxgAmY4cMGBE6TG66kUckmmpKEtauMQ2EV7Ff8Pv5ptVsSWc2XtcL7w3eYLl

Теги: инвестиции, уголь, энергетика, шахты, шахтеры, ДТЭК, Ильдар Салеев
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