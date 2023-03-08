ДТЭК Ахметова инвестировал почти 4 млрд грн в добычу угля в 2022 году

Шахты ДТЭК в 2022 году сохранили добычу угля на уровне 2021-го Фото: Ildar Saleyev / Facebook

"Чтобы поддержать устойчивость украинского энергетического фронта в условиях войны, инвестиции компании в угледобывающие предприятия, а другими словами – в поддержку украинской добычи, по итогам прошлого года составили почти 3,9 млрд грн", – написал он.

Салеев добавил, что это позволяет уже сейчас начать подготовку к следующему отопительному сезону, который из-за повреждения энергосистемы несет для украинских энергетиков, ремонтников, шахтеров и машиностроителей немало вызовов.

Несмотря на войну, шахты ДТЭК в 2022 году сохранили добычу угля на уровне предыдущего года для обеспечения бесперебойной работы энергосистемы.