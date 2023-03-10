В суд передано дело бывшего российского чиновника, который стал "министром угля и энергетики" в оккупированном Донбассе

СМИ считают, что речь идет об Андрее Черткове из Нижнего Новгорода Фото: theins.ru

По данным следствия, летом 2022 года житель Нижнего Новгорода, бывший министр одного из регионов РФ, приехал в Донецкую область и начал управлять предприятиями угольной и нефтегазовой промышленности Донбасса, которые в 2014 году были захвачены оккупантами.

В его подчинении, в частности, находятся ГП "Донецкая угольная энергетическая компания", "Макеевуголь", ГП "Артемуголь", "Орджоникидзеуголь", "Шахтерскантрацит", "Торезантрацит", "Снежноеантрацит" и другие предприятия.

По данным Офиса генпрокурора, фейковый министр причастен к закрытию большинства шахт из-за их "нерентабельности". Кроме того, он участвует в процессе мобилизации работников шахт в армию оккупантов.

Обвинение предъявлено по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

По данным The INSIDER, речь идет о бывшем министре энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрее Черткове.