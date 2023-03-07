Кадыров вербует боевиков "ДНР" в свои ряды, чтобы усилить собственную власть – Центр нацсопротивления

"В России продолжаются феодальные течения, связанные с будущим разделением власти. Гауляйтер оккупированной Ичкерии Рамзан Кадиров начал вербовать боевиков из "армии "ДНР" в свои ряды, чтобы усилить свою власть", – говорится в сообщении.

В ЦНС добавили, что кадыровцы грабят регион, "ведь это плата Кремля за их лояльность". На оккупированных территориях Донецкой области чиновники назначаются по согласованию с Кадыровым, его наемники якобы "обеспечивают порядок" в Донецкой области. В ЦНС отмечают, что фактически они занимаются репрессиями в захваченных городах.

Также в регионы направили более 300 кадиев (судьи, применяющие законы шариата). Это, считают в ЦНС, может свидетельствовать о намерениях Кадырова поручить своим боевикам выполнять основную функцию управления на оккупированных территориях.

В Центре нацсопротивления отмечают, что теперь главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин согласовал их "подготовку" в университете спецназа, расположенного в Чечне.

Это еще больше усиливает влияние Кадырова на временно оккупированных территориях, ведь теперь фактически он будет готовить тех, кто будет отвечать за личную охрану гауляйтеров. Кроме того, личная гвардия Кадырова пополняется новыми лицами, что также изменяет баланс сил в будущем перераспределении власти", – считают в ЦНС.

Там добавили, что кадыровцы почти не участвуют в непосредственных боевых действиях, что "создает нервозность среди других башен Кремля", чьи частные военные компании и другие оккупационные формирования несут в Украине потери и слабеют.