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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кадыров вербует боевиков "ДНР" в свои ряды, чтобы усилить собственную власть – Центр нацсопротивления

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Кадыров пытается усилить свое влияние на временно оккупированных территориях Украины, отмечают в ЦНС
Кадыров пытается усилить свое влияние на временно оккупированных территориях Украины, отмечают в ЦНС
Фото: Kadyrov_95 / Telegram

Глава Чечни Рамзан Кадыров занимается усилением своего влияния на временно оккупированных территориях Украины. Об этом 6 марта сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС), созданный Силами спецопераций ВСУ.

"В России продолжаются феодальные течения, связанные с будущим разделением власти. Гауляйтер оккупированной Ичкерии Рамзан Кадиров начал вербовать боевиков из "армии "ДНР" в свои ряды, чтобы усилить свою власть", – говорится в сообщении.

В ЦНС добавили, что кадыровцы грабят регион, "ведь это плата Кремля за их лояльность". На оккупированных территориях Донецкой области чиновники назначаются по согласованию с Кадыровым, его наемники якобы "обеспечивают порядок" в Донецкой области. В ЦНС отмечают, что фактически они занимаются репрессиями в захваченных городах.

Также в регионы направили более 300 кадиев (судьи, применяющие законы шариата). Это, считают в ЦНС, может свидетельствовать о намерениях Кадырова поручить своим боевикам выполнять основную функцию управления на оккупированных территориях.

В Центре нацсопротивления отмечают, что теперь главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин согласовал их "подготовку" в университете спецназа, расположенного в Чечне.

Это еще больше усиливает влияние Кадырова на временно оккупированных территориях, ведь теперь фактически он будет готовить тех, кто будет отвечать за личную охрану гауляйтеров. Кроме того, личная гвардия Кадырова пополняется новыми лицами, что также изменяет баланс сил в будущем перераспределении власти", – считают в ЦНС.

Там добавили, что кадыровцы почти не участвуют в непосредственных боевых действиях, что "создает нервозность среди других башен Кремля", чьи частные военные компании и другие оккупационные формирования несут в Украине потери и слабеют.

Контекст:

Кадыров является сторонником политики президента РФ Владимира Путина, в частности, развязанной Россией агрессивной войны в Украине. Глава Чечни неоднократно делал заявления в поддержку вторжения РФ, сообщал о взятии оккупантами тех или иных украинских населенных пунктов, публично обращался к руководству Украины с предложениями о капитуляции.

13 марта 2022 года в сети появился ролик, в котором Кадыров с чеченскими бойцами якобы находится в Украине. 14 марта Кадыров опубликовал обращение к украинцам, в котором заявил, что видео якобы было снято в Гостомеле Киевской области.

Однако 16 марта журналисты "Украинской правды" выяснили, что Кадырова в Украине не было. Во время заявления о приезде в Украину он находился в Грозном.

В то же время подчиненные Кадырову чеченские военные российской армии (также известные как кадыровцы) в Украине были с первых дней полномасштабного вторжения. Они потеряли сотни бойцов и 13 марта вернулись в Грозный, сообщило "Радіо Свобода" со ссылкой на контрразведку СБУ.

"Слідство.Інфо" выяснило, что кадыровцы снимали в Мариуполе Донецкой области постановочные видео, находясь при этом на окраинах города недалеко от российской границы.

В СБУ задокументировали, что в феврале – марте 2022 года Кадыров лично руководил разработкой и планированием отдельных военных операций на территории Украины, а также отдавал приказы. Ему объявлено о подозрении в совершении преступлений на территории Украины.

Теги: Россия, Донецк, Украина, Рамзан Кадыров, Донецкая область, Кремль, Донбасс, оккупация, боевики, Денис Пушилин, наемники, ДНР, война России против Украины, российские оккупанты
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