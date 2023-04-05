"Погода позволяет". Мэр Харькова сообщил о прекращении подачи тепла в дома жителей города с 6 апреля

Об этом 5 апреля в Facebook проинформировал мэр Харькова Игорь Терехов.
"Дорогие харьковчане! Погода позволяет завершить сложнейший отопительный сезон раньше 15 апреля. Соответствующее распоряжение уже подписано, и с завтрашнего дня "Харьковские тепловые сети" прекратят подавать тепло в ваши дома", – написал городской голова.
По словам Терехова, отключение тепла ранее запланированного срока "позволит сэкономить ресурсы во время войны".
Мэр Харькова выразил благодарность тепловикам, которые "прикладывали сверхусилия, чтобы за последние полгода в домах горожан было тепло".
"Из-за российских обстрелов систему отопления приходилось перезапускать "с нуля" восемь раз, а это беспрецедентный случай в истории Украины. Спасибо бойцам ВСУ, благодаря которым мы могли работать и обеспечивать стабильность в тылу. Но, конечно же, хочу отметить, что буквально сразу мы начинаем готовиться к следующей зиме", – подчеркнул Терехов.
В Харькове отопительный сезон начался 15 октября 2022 года, в городе к отоплению подключили лечебные заведения, сообщается на сайте горсовета.
В Минэнерго заявили 4 марта, что Украина выходит из отопительного сезона с профицитом мощностей и достаточными запасами энергоресурсов, несмотря на атаки страны-оккупанта РФ.
Украина выдержала российские удары по инфраструктуре, прошла зиму и уже начала подготовку к следующему отопительному сезону, заявил 1 марта президент Украины Владимир Зеленский.
В НАК "Нафтогаз України" сообщили в конце марта, что Украина успешно завершает сложнейший отопительный сезон, погодные условия позволяют это сделать ранее запланированного срока.