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"Десятки дизайнов гривен так и не увидели свет". Украинской национальной валюте исполнилось 25 лет

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2 сентября исполнилось 25 лет украинской гривне
2 сентября исполнилось 25 лет украинской гривне
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

2 сентября исполняется 25 лет с момента введения в обращение национальной валюты Украины, написала пресс-служба Музея денег Национального банка Украины в Facebook.

Во время денежной реформы 1996 года в обращение были введены банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 гривен. 200-гривневую банкноту выпустили в 2001 году, купюра в 500 гривен появилась в 2006-м, 1000 гривен – в 2019-м.

"Еще до провозглашения независимости Украины, в апреле 1991 года, началась подготовка к изготовлению национальных денежных знаков. Тогда же провели конкурс среди художников-графиков на эскиз дизайна будущей национальной валюты. Работу, которую предложили художник-график Василий Лопата и дизайнер Борис Максимов, признали лучшей. Им поручили разработать дизайн для первых банкнот гривны всех номиналов", – отметили в релизе.

В НБУ подчеркнули, что художник не всегда может воплотить творческие замыслы в денежных знаках, потому что находится в рамках, обусловленных производственным процессом и технологическими особенностями денег.

"Разработчикам эскиза нужно всегда учитывать тот факт, что на каждой банкноте будет размещаться ряд защитных элементов. Десятки дизайнов гривен так и не увидели свет, а некоторые идеи воплощались только с годами", – уточнили в пресс-службе.

НБУ опубликовал эскизы банкнот номиналом 50, 100 и 200 гривен, которые не были напечатаны и введены в обращение.

https://www.facebook.com/museumofmoney.nbu.gov.ua/posts/4340759856015241

В Нацбанке рассказали, что сейчас над разработкой дизайна банкнот работает коллектив из десяти художников-дизайнеров.

"Работа над дизайном банкноты чрезвычайно сложная и может длиться около года. За это время не только создается дизайн банкноты, но и разрабатывается система защиты от фальсификации", – сообщили в посте.

Контекст:

На 1 июля 2021 года в обращении находилось 585,2 млрд гривен наличных денегВ частности, 2,9 млрд банкнот на суму 581,1 млрд гривен и 13,7 млрд монет (без памятных и инвестиционных) – на 3,9 млрд гривенОб этом сообщила пресс-служба Национального банка.

По данным регулятора, на одного украинца приходятся 71 банкнота и 156 монет (на 1 января этого года 72 и 149 штук соответственно). Больше всего в обращении банкнот номиналом 200 гривен и монет номиналом 10 копеек.

Теги: Украина, гривна, НБУ, банкноты, купюра, реформа, дизайнер, банкнота
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