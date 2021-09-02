"Десятки дизайнов гривен так и не увидели свет". Украинской национальной валюте исполнилось 25 лет

Во время денежной реформы 1996 года в обращение были введены банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 гривен. 200-гривневую банкноту выпустили в 2001 году, купюра в 500 гривен появилась в 2006-м, 1000 гривен – в 2019-м.

"Еще до провозглашения независимости Украины, в апреле 1991 года, началась подготовка к изготовлению национальных денежных знаков. Тогда же провели конкурс среди художников-графиков на эскиз дизайна будущей национальной валюты. Работу, которую предложили художник-график Василий Лопата и дизайнер Борис Максимов, признали лучшей. Им поручили разработать дизайн для первых банкнот гривны всех номиналов", – отметили в релизе.

В НБУ подчеркнули, что художник не всегда может воплотить творческие замыслы в денежных знаках, потому что находится в рамках, обусловленных производственным процессом и технологическими особенностями денег.

"Разработчикам эскиза нужно всегда учитывать тот факт, что на каждой банкноте будет размещаться ряд защитных элементов. Десятки дизайнов гривен так и не увидели свет, а некоторые идеи воплощались только с годами", – уточнили в пресс-службе.

НБУ опубликовал эскизы банкнот номиналом 50, 100 и 200 гривен, которые не были напечатаны и введены в обращение.

В Нацбанке рассказали, что сейчас над разработкой дизайна банкнот работает коллектив из десяти художников-дизайнеров.

"Работа над дизайном банкноты чрезвычайно сложная и может длиться около года. За это время не только создается дизайн банкноты, но и разрабатывается система защиты от фальсификации", – сообщили в посте.