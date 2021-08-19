Для 75% украинцев главным критерием при выборе работы является заработная плата – опрос

Также важными критериями при выборе места работа опрошенные называли социальные гарантии (31%), взаимоотношения в коллективе (26%) и график работы (22%).

Наименее важны для респондентов карьера (14%) и престижность, социальный статус (10%).

"С ростом доходов растет требовательность к работодателю: обеспеченным [гражданам] важны почти все пункты – от соцгарантий до карьерного роста, тогда как бедным – только зарплата, чтобы удовлетворить базовые потребности", – отмечают социологи.

61% опрошенных сказали, что могут влиять на уровень своих доходов. В то же время 38% респондентов считают, что это от них не зависит.

Опрос проводился с 20 июля по 9 августа среди граждан Украины старше 16 лет по всей стране, кроме временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, а также Крыма. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Всего опрошено 20 тыс. респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: по Украине – не более 1%, по области – не более 4%.