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Долг Китая достиг $40 трлн и обогнал США – СМИ

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КНР находится на пороге долгового кризиса из-за больших задолженностей китайских компаний
КНР находится на пороге долгового кризиса из-за больших задолженностей китайских компаний
Фото: depositphotos.com

Долг Китайской Народной Республики достигает 40 трлн (265% от ВВП), две трети которого, по информации издания Quartz, составляют долги компаний. "Таких масштабов закредитованности нет даже в США", пишет журналист Богдан Мирошниченко в материале для "Экономической правды".

По мнению автора, раньше Китай мог себе это позволить. ВВП Китая ежегодно рос на 812%, что позволяло привлекать новые средства. Но за последнее десятилетие рост экономики страны замедляется, а рефинансировать старые кредиты становится сложнее.

"Подобное торможение экономики называется "посадкой". Она может быть мягкой, с сохранением рабочих мест и без банкротств, или жесткой, сопровождающейся экономическим кризисом и рецессией", – говорится в статье.

Сейчас Китаю грозит только жесткий вариант "посадки", поскольку закредитованные компании скоро должны будут отдавать гораздо больше денег, чем будет поступать, пишет Мирошниченко.

Он также напомнил, что в 2019 году Народный банк КНР провел стресс-тест банковской системы и выяснил, что если годовой рост экономики будет меньше чем на 4,15% в год, то половина китайских банков окажется на грани дефолта.

"Поскольку, по разным оценкам, к 2026 году рост китайского ВВП упадет до критических 34% в год, власти решили как можно скорее избавиться от задолженности. Этот путь обещает стать болезненным", – отмечает автор.

По его мнению, сегодня Китай столкнулся со множеством системных проблем. В частности, с некачественными кредитами, экспортной зависимостью, демографией, слабым внутреннем спросом, проблемным девелоперским сектором.

"Резкое отлучение экономики от финансирования может привести к ряду дефолтов и внезапному кризису, который ударит по всему миру", – убежден Мирошниченко.

Контекст:

Как сообщает ВВС со ссылкой на данные британского Центра экономических и деловых исследований, сейчас Китай является второй экономикой в мире после США. Но, по прогнозам экспертов, уже в 2028 году (на пять лет раньше, чем ожидалось) Китай обгонит США и возглавит рейтинг. 

Теги: Китай, ВВП, экономика, кредиты
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