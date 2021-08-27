Экс-нардепу Балашову назначили залог в размере 9,6 млн грн

В посте уточнили, что речь идет о деле о неуплате налогов.

Балашов 27 августа в Facebook прокомментировал решение судьи.

"Из-под челки на меня смотрели красивые глаза судьи. Она все понимала, но это был не суд, а сделка. "Ничего личного, – говорили ее веселые глаза, – это просто бизнес". Это бизнес по продаже постановлений", – написал бизнесмен.

Он добавил, что судья Кристина Константинова лишила Балашова "гражданских прав по свободе перемещения" и "купит новую сумочку".

Балашов также сообщил сегодня, что Константинова избрала для него меру, ограничив свободу, из-за продажи недвижимости в 2018 году.

"В 2018 году была продана квартира через нотариуса, ее оценивал лицензионный оценщик, сделку разрешил Госкомимущества. Нотариус оформил сделку после уплаты всех налогов. У налоговой претензий нет. Но заказали дело, и продажа квартиры стала преступлением с целью уклонения от налогов", – заявил экс-нардеп.

Он добавил, что такое наказание могут получить все, кто продавал квартиры в 2018-м – 2019 году.

"Это и есть издевательство над гражданами. Инвестиции? Безопасность? Нет, это беспредел. Я платить не буду", – уточнил Балашов.

Он не сообщил, находится ли сейчас под стражей.