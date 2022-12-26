Эксперты назвали сети АЗС с качественным зимним дизелем

Из 19 отобранных образцов в разных сетях АЗС только восемь соответствует стандартам. Еще более сложная ситуация с морозостойким, арктическим дизелем: из 19 сетей, которые исследовали эксперты ИПЭ, арктический дизель продавался всего на пяти. Как правило, он реализуется на АЗС под именным брендом и стоит несколько дороже обычного дизельного топлива, но это именно тот случай, когда стоит заплатить больше.

По результатам исследований, наиболее устойчивым к замерзанию оказалось топливо Pulls Diesel Арктика OKKO. У него лабораторно подтверждена температура фильтрации на уровне -36 °С. Топливо Mustang WOG, Nano Extro Socar выдержали замерзание до -35 °С, KLO (Ventus Diesel) до -33 °С. Позиционированное как арктическое топливо Euro+ от компании "БРСМ-Нафта" не дотянуло до норматива обычного дизеля – загустело при -19 °С. По показателю содержимого серы в арктическом ДТ наилучшие результаты также показал образец OKKO.

Что касается обычного зимнего дизеля, эксперты ИПЭ поделили образцы на две зоны: "зеленую" и "красную". В "зеленую" вошло топливо ОККО, Socar, WOG и другие. В "красную" зону попали те бренды, у кого показатели не соответствовали нормативам, а именно: "Авіас", AMIC, BVS, Shell, "БРСМ-Нафта", Neftek, U.GO, Bill Oil, "Енерго-експорт", "Патріот", "Евро 5".

Резюмируя выводы своего исследования, эксперты ИПЭ отмечают, что если морозы усилятся, то следует заправляться только арктическими сортами топлива.