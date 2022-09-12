Электронная очередь на пограничных пунктах начнет работу в октябре

"На первом этапе будет запущен пилотный проект в одном из пунктов пропуска. В тестовом режиме будет работать веб-портал с возможностью записи в очередь из любой точки выезда. До конца года будет презентовано мобильное приложение", – рассказал Найем.

Он подчеркнул, что использование Е-очереди будет полностью бесплатным для перевозчиков.

Система будет предусматривать интеграцию с таможенными базами данных по приоритету грузов, а также сможет самостоятельно управлять потоками грузов в зависимости от группы товаров, рассказал Найем.

Замминистра добавил, что проект реализуется в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации, государственными таможенными и пограничными службами Украины и уже представлен перевозчикам. В настоящее время идет сбор замечаний и предложений со стороны профессиональных объединений.