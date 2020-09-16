Европейский Carbon Border Tax будет стоить Украине €566,3 млн в год – директор GMK Center

Если правительство Украины не включится в переговоры и не сможет организовать качественный диалог с партнерами из ЕС, то страну ждет падение валютных поступлений и доходов госбюджета, а также сокращение занятости населения и его доходов, заявил директор GMK Center Станислав Зинченко.

Станислав Зинченко: Новые торговые ограничения, которые создаются с помощью СВА, – это препятствия для роста экспорта в ЕС и производства в Украине Фото: vesti.ua

Введение пограничной углеродной корректировки на платежи отечественных экспортеров увеличит расходы украинского бизнеса на €566,3 млн в год, заявил директор информационно-аналитического центра GMK Center Станислав Зинченко в колонке на сайте компании.

Идею ввести CBA – Carbon Border Adjustment – в Евросоюзе обсуждают в течение последнего года, отметил он. Это платеж, который будут взимать при ввозе в ЕС продукции, исходя из объемов выбросов СО 2 в процессе производства.

"Новые торговые ограничения, которые создаются с помощью СВА, – это препятствия для роста экспорта в ЕС и производства в Украине. Если наше правительство не включится в переговоры, не сможет организовать качественный диалог с партнерами из ЕС, то нас ждет падение валютных поступлений и поступлений в госбюджет, сокращение занятости населения и его доходов", – считает он.

Зинченко прогнозирует, что из-за введения СВА платежи украинских компаний во время экспорта в Евросоюз могут вырасти на €566,3 млн в год и почти 94% этой нагрузки придется на предприятия металлургической промышленности и электроэнергетики.

Эксперт подчеркнул, что за 2015–2019 годы доля стран Европейского союза в украинском экспорте выросла с 34,1% до 41,5%, при этом в 2019 году экспорт Украины в ЕС составил €21,1 млрд и треть этой суммы потенциально подпадает под действие СВА.

Он напомнил, что запуск CBA предусматривает европейское зеленое соглашение (European Green Deal), Еврокомиссия предлагает ввести CBA не позднее 2023 года. По прогнозам самой Еврокомиссии, ежегодные поступления от СВА составят €5–14 млрд.