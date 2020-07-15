Китай стал главным торговым партнером Украины

В течение первых шести месяцев 2020 года на Китай приходилось 15% украинского импорта и 13% экспорта, свидетельствуют данные Государственной таможенной службы Украины.

Китай за шесть месяцев 2020 года занял первое место в списке торговых партнеров Украины Фото: depositphotos.com

В течение первого полугодия 2020 года объем импорта в Украину сократился на 12%, до $24,3 млрд, по сравнению с первым полугодием 2019 года. Объем украинского экспорта сократился до $23 млрд (минус 6% по сравнению с шестью месяцами прошлого года). Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

Таким образом, сальдо торгового баланса составляет минус $1,4 млрд.

По данным Гостаможенной службы, главным торговым партнером Украины в 2020 году является Китай. На эту страну приходится 15% импорта и 13% украинского экспорта. В тройку крупнейших партнеров также вошли Германия (9% импорта), Польша (6% экспорта) и Россия (по 9% импорта и экспорта), оккупировавшая Крым и часть украинского Донбасса.

Больше всего в Украину импортировали минеральное топливо, нефть и продукты ее перегонки; битумы, ядерные реакторы, котлы, машины, оборудование и механические устройства, их части, наземный транспорт, их части и оборудование.

Основу украинского экспорта составляют зерновые культуры, черные металлы, жиры и масла животного или растительного происхождения, продукты их расщепления, готовые пищевые жиры, а также воск животного или растительного происхождения.