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В мае таможня недовыполнила план на 3 млрд грн – Марченко

Нынешний уровень доходов на таможне не является достаточным, заявил министр финансов Сергей Марченко.

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Марченко сообщил, что ожидает от таможни увеличение доходов на 15 20%
Марченко сообщил, что ожидает от таможни увеличение доходов на 15–20%
Фото: Міністерство фінансів України / Facebook

Государственная таможенная служба Украины недовыполнила план по доходам на почти 3 млрд грн. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью Mind.

В министерстве ожидают увеличения доходов таможни на 15–20%. 

"Нынешний уровень доходов на таможне не является достаточным. Мы не выполнили план в мае – около 3 млрд грн, но работа идет", – заявил Марченко.

При этом в Минфине называют борьбу с контрабандой и ликвидацию теневых схем основным приоритетом для увеличения доходов в госбюджет.

13 июня Марченко заявлял, что руководители таможенной и фискальной служб Украины должны увеличить плановые поступления в бюджет страны на 10–15%, иначе будут уволены. При этом он сообщал, что план наполнения общего фонда государственного бюджета в мае был выполнен на 100%, в июне ожидаемый план также выполнят.

По данным Минфина, в мае Государственная таможенная служба недовыполнила план поступлений в госбюджет на 14,8%.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в госбюджет на 2020 год, которые Рада внесла на внеочередном заседании 13 апреля. Принятый закон предполагает сокращение доходов госбюджета на 119,7 млрд грн (с 1,096 трлн грн до 975,8 млрд грн) и увеличение расходов на 82,4 млрд (с 1,184 трлн грн до 1,266 трлн грн).

4 марта президент Украины Владимир Зеленский высказывал недовольство работой таможни из-за контрабанды. "Нам рассказывают о решительном и бескомпромиссном бое с контрабандой, но сейчас выглядит так, что в этом бою контрабанда отправляет таможню в нокаут. Таможня должна собирать не лайки в Facebook, а деньги в государственную казну", – сказал глава государства во время выступления в Верховной Раде.

24 марта на тот момент руководитель Гостаможенной службы Максим Нефьодов был уволен с должности.

20 мая Зеленский заявил, что таможня при Нефьодове недостаточно наполняла бюджет страны. "Минус десятки миллиардов гривен. Где нам брать эти деньги? Нет наполнения бюджета", – отметил глава государства.

Теги: Украина, госбюджет, бюджет, таможня, доходы, контрабанда, деньги, Владимир Зеленский, финансы, работа, Сергей Марченко, расходы, Государственная таможенная служба Украины
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