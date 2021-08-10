Фонд госимущества объявил аукцион по аренде терминала С аэропорта Борисполь

Терминал С аэропорта Борисполь закрыт с 2012 года Фото: cfts.org.ua

Стартовая цена аренды составляет около 127,6 тыс. грн в месяц. Объекты будут арендовать на пять лет.

Общая площадь объекта – более 3 тыс. м². Здание терминала С занимает 1226,70 м², а дороги и площадки – 1852 м².

Фонд сообщил об удовлетворительном техническом состоянии объекта после ремонта.

"Имеется электрификация (60 кВт), водоснабжение, канализация и отопление, а также пожарная сигнализация. Также подключены счетчик на тепло, вентиляция, кондиционирование и коммуникации: телефонизация, интернет", – отметили в фонде.