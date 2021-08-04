Рябикина объявили победителем в конкурсе на пост главы Гостаможни Украины

"Павла Рябикина определили победителем конкурса на занятие должности председателя Государственной таможенной службы", – сообщил депутат.

Контекст:

Рябикин был генеральным директором аэропорта "Борисполь" с марта 2017 года. Главой Государственной таможенной службы его назначили 18 ноября 2020 года. После назначения он говорил, что идеальной таможню не сделать "ни за месяц, ни за год, ни даже за три года".

Издание LB.ua, ссылаясь на данные источников, сообщало в декабре прошлого года, что Рябикин написал заявление об увольнении по собственному желанию.

В январе 2021 года с Рябикиным встретился президент Украины Владимир Зеленский и заявил, что таможня должна "перестать быть кормушкой для коррупционеров".