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Рябикина объявили победителем в конкурсе на пост главы Гостаможни Украины

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Рябикин был гендиректором "Борисполя"
Рябикин был гендиректором "Борисполя"
Фото: epravda.com.ua

Бывшего гендиректора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина 4 августа объявили победителем в конкурсе на занятие должности главы Государственной таможенной службы. Об этом сообщил в Telegram нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко по итогам заседания правительства.

"Павла Рябикина определили победителем конкурса на занятие должности председателя Государственной таможенной службы", – сообщил депутат. 

Контекст:

Рябикин был генеральным директором аэропорта "Борисполь" с марта 2017 года. Главой Государственной таможенной службы его назначили 18 ноября 2020 года. После назначения он говорил, что идеальной таможню не сделать "ни за месяц, ни за год, ни даже за три года".

Издание LB.ua, ссылаясь на данные источников, сообщало в декабре прошлого года, что Рябикин написал заявление об увольнении по собственному желанию.

В январе 2021 года с Рябикиным встретился президент Украины Владимир Зеленский и заявил, что таможня должна "перестать быть кормушкой для коррупционеров".

Очередной конкурс на должность главы таможни Кабмин объявил 1 июля. Главу Гостаможни назначат на пять лет или на год с правом повторного назначения без проведения конкурса для лиц старше 65 лет, говорилось в распоряжении правительства.

Завершение реформы таможенной и налоговой служб является одним из условий МВФ для предоставления Украине следующего транша по программе stand-by.

Теги: Борисполь, таможня, Алексей Гончаренко, Павел Рябикин, Государственная таможенная служба Украины, назначение
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