Кабмин объявил конкурс на должность главы Гостаможни Украины. Кандидату обещают зарплату более 29 тыс. грн

Главу Гостаможни назначат на пять лет Фото: censor.net

В тексте распоряжения уточняется сумма ежемесячной оплаты труда главы Гостаможни в размере 29,4 тыс. грн. К этой сумме прилагаются надбавки за ранг и другие надбавки, доплаты и премии согласно закону Украины "О государственной службе".

Будущего главу Гостаможни назначат на пять лет или на год с правом повторного назначения без проведения конкурса для лиц старше 65 лет.

Документы для участия в конкурсе принимают до 17.00 7 июля через Единый портал вакансий государственной службы.