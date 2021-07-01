Кабмин объявил конкурс на должность главы Гостаможни Украины. Кандидату обещают зарплату более 29 тыс. грн

В тексте распоряжения уточняется сумма ежемесячной оплаты труда главы Гостаможни в размере 29,4 тыс. грн. К этой сумме прилагаются надбавки за ранг и другие надбавки, доплаты и премии согласно закону Украины "О государственной службе".
Будущего главу Гостаможни назначат на пять лет или на год с правом повторного назначения без проведения конкурса для лиц старше 65 лет.
Документы для участия в конкурсе принимают до 17.00 7 июля через Единый портал вакансий государственной службы.
Генерального директора Международного аэропорта Борисполь Рябикина назначили главой Государственной таможенной службы Украины 18 ноября 2020 года. После назначения он говорил, что идеальной таможню не сделать "ни за месяц, ни за год, ни даже за три года".
В январе 2021 года с Рябикиным встретился президент Украины Владимир Зеленский и заявил, что таможня должна "перестать быть кормушкой для коррупционеров".
Завершение реформы таможенной и налоговой служб является одним из условий МВФ для предоставления Украине следующего транша по программе stand-by.