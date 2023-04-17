Гетманцев об АРМА: негодяев, построивших схему по продаже российских активов по заниженной стоимости, нужно показательно наказывать

По его словам, временная следственная комиссия, созданная в Верховной Раде Украины для проверки АРМА, обнаружила конкретные коррупционные факты, в частности – схему по продаже конфискованных российских активов по заниженной стоимости и без конкуренции.
"Мое мнение безапелляционно: негодяев, построивших схему по продаже российских активов по заниженной стоимости ограниченному кругу участников, нужно показательно наказывать. Речь идет не о предположениях или домыслах, а о конкретных фактах, которые раскрыла и тщательно проверила временная следственная комиссия. Мы их зафиксировали и направим всю информацию в правоохранительные органы. Люди должны ответить за то, что во время войны совершают фактически мародерство, используя при этом свое служебное положение и полномочия власти", – рассказал нардеп.
Гетманцев убежден, что АРМА нужны новая команда и институциональная перезагрузка.
"Руководство агентства должно уйти, а, возможно, и понести уголовную ответственность. Варианты дальнейшей судьбы АРМА сейчас обсуждаются разные – от частичной передачи полномочий другим органам до полной ликвидации. Как по мне, речь должна идти о полной перезагрузке, но делать это путем присоединения агентства к Фонду госимущества, как предлагается, или можно обойтись лишь радикальным кадровым обновлением через проведение открытых кадровых конкурсов – уже не столь принципиальный вопрос", – заявил в интервью глава налогового комитета.
14 марта Гетманцев анонсировал законопроект о ликвидации АРМА. По его словам, документ готовят два комитета Верховной Рады – по вопросам экономического развития и по вопросам антикоррупционной политики.
"Думаю, это вопрос недель – его внесение [в парламент]. Потом уже принятие. У нас есть консенсус – это решение президента, после обсуждения поддержанное всеми нами", – говорил нардеп более месяца назад.
АРМА было создано 24 февраля 2016 года. С тех пор агентство неоднократно попадало в скандалы.
Так, 13 июля 2022 года Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении в коррупции при торговле арестованным имуществом экс-главе АРМА и еще четырем лицам: начальнику управления менеджмента активов центрального аппарата АРМА, специалисту отдела по развитию предприятия госпредприятия "СЕТАМ", оценщику, учредителю и директору частной компании.
Следствие установило, что должностные лица АРМА в сговоре с представителями СЕТАМ, частными компаниями и другими лицами организовали схему продажи по заниженной стоимости имущества, арестованного в рамках уголовных дел и переданного в управление АРМА.
Схема действовала следующим образом: арестованное имущество передавали АРМА под предлогом выполнения определений следственного судьи. Чиновники АРМА, в свою очередь, готовили обоснование, что такими активами трудно управлять, хранить или они быстро портятся и могут потерять свою стоимость.
В дальнейшем имущество оценивала компания – участник схемы по существенно заниженной стоимости. Затем имущество выставлялось на электронные торги СЕТАМ, а представители госпредприятия организовывали их таким образом, чтобы обеспечить победу заранее определенной частной компании.
Правоохранители получили доказательства по меньшей мере четырех эпизодов этой схемы. В результате продажи арестованного имущества по заниженной стоимости только в этих эпизодах нанесен ущерб более чем на 426 млн грн.