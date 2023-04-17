Гетманцев об АРМА: негодяев, построивших схему по продаже российских активов по заниженной стоимости, нужно показательно наказывать

По его словам, временная следственная комиссия, созданная в Верховной Раде Украины для проверки АРМА, обнаружила конкретные коррупционные факты, в частности – схему по продаже конфискованных российских активов по заниженной стоимости и без конкуренции.

"Мое мнение безапелляционно: негодяев, построивших схему по продаже российских активов по заниженной стоимости ограниченному кругу участников, нужно показательно наказывать. Речь идет не о предположениях или домыслах, а о конкретных фактах, которые раскрыла и тщательно проверила временная следственная комиссия. Мы их зафиксировали и направим всю информацию в правоохранительные органы. Люди должны ответить за то, что во время войны совершают фактически мародерство, используя при этом свое служебное положение и полномочия власти", – рассказал нардеп.

Гетманцев убежден, что АРМА нужны новая команда и институциональная перезагрузка.

"Руководство агентства должно уйти, а, возможно, и понести уголовную ответственность. Варианты дальнейшей судьбы АРМА сейчас обсуждаются разные – от частичной передачи полномочий другим органам до полной ликвидации. Как по мне, речь должна идти о полной перезагрузке, но делать это путем присоединения агентства к Фонду госимущества, как предлагается, или можно обойтись лишь радикальным кадровым обновлением через проведение открытых кадровых конкурсов – уже не столь принципиальный вопрос", – заявил в интервью глава налогового комитета.

14 марта Гетманцев анонсировал законопроект о ликвидации АРМА. По его словам, документ готовят два комитета Верховной Рады – по вопросам экономического развития и по вопросам антикоррупционной политики.

"Думаю, это вопрос недель – его внесение [в парламент]. Потом уже принятие. У нас есть консенсус – это решение президента, после обсуждения поддержанное всеми нами", – говорил нардеп более месяца назад.