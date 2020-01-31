Глава Amazon Джефф Безос заработал $13 млрд за 15 минут – Bloomberg

Акции компании Amazon, главой которой является Джефф Безос, подскочили на 12%, сообщает Bloomberg.

Благодаря резкому росту цены акций Amazon владелец компании Джефф Безос заработал более $13 млрд. Об этом 30 января сообщил Bloomberg.

Акции Amazon поднялись на 12% – до $2,1 тыс. после того, как компания опубликовала успешную финансовую отчетность за четвертый квартал 2019 года. В частности, компания задекларировала прибыль в размере $87,4 млрд, прибыль на акцию – $6,47 (при этом эксперты ожидали лишь $4,11).

Как пишет Bloomberg, Безос прибавил к своему состоянию $13,2 млрд примерно за 15 минут. На данный момент его собственный капитал составляет около $129,5 млрд, уточнило издание.

В 2019 году Джефф Безос стал самым богатым человеком в мире по версии Bloomberg, несмотря на то, что потерял около $9 млрд из-за развода с супругой Маккензи Безос.

Больше всех – на $36,5 млрд – разбогател в 2019-м президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. Он занял в рейтинге Bloomberg третье место.

Самой молодой обладательницей миллиардного состояния стала 22-летняя американская модель Кайли Дженнер, которая основала косметическую компанию Kylie Cosmetics. По данным Bloomberg, она продала 51% акций бренда за $600 млн.