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Глава Бюро экономической безопасности: Мы уже начали заниматься зарплатами в конвертах

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Мельник: Я поставил задачу, чтобы аналитики нарабатывали кейсы по выплате зарплаты в конвертах. Мы этим будем заниматься, потому что потери идут большие
Мельник: Я поставил задачу, чтобы аналитики нарабатывали кейсы по выплате зарплаты в конвертах. Мы этим будем заниматься, потому что потери идут большие
Фото: Вадим Мельник / Facebook

Заработную плату "в конвертах" выплачивают в Украине преимущественно магазины бытовой техники. Об этом глава Бюро экономической безопасности Вадим Мельник рассказал в интервью "Экономической правде", которое вышло 24 декабря.

"Я поставил задачу, чтобы аналитики нарабатывали кейсы по выплате зарплаты в конвертах. Мы этим будем заниматься, потому что потери идут большие. Надо понять: человек, который получит зарплату, не платит налоги, их платит работодатель. Он виноват. Мы людей не зацепим. Сейчас мы говорим о белом бизнесе, применяющем незаконные схемы выплаты зарплаты в конвертах. Такие кейсы нужно расследовать так, чтобы белый бизнес не останавливал работу, потому что это потеря рабочих мест, доходов кормильцев. Мы это понимаем", – сказал Мельник.

По его словам, все претензии бюро будут касаться лично руководителей таких компаний и предприятий.

"Мы уже начали этим заниматься [зарплатами в конвертах], мы четко знаем о некоторых игроках на рынке. Это преимущественно магазины бытовой техники. У работников есть две карты: зарплатная и якобы бонусная. Это старая схема. Если работает 1 тыс. работников, ты каждому конверт не выдашь. Это мы так называем "зарплата в конвертах", но она переводится на одну карту. На другую переводится зарплата, а это некая бонусная карта, с которой не платится налог. Наша задача – остановить эту незаконную схему, и это правда. Есть разные схемы по выплатам "зарплат в конвертах", – добавил он.

Контекст:

По информации Центра социально-экономических исследований "CASE Украина", в 2020 году потери госбюджета и Пенсионного фонда от схемы по уклонению от выплаты налогов "зарплаты в конвертах" оцениваются в 110–150 млн грн.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: налоги, зарплата, Пенсионный фонд, Бюро экономической безопасности, Вадим Мельник
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