Половина украинцев заявили об ухудшении материального положения их семей в 2021 году – опрос

70% украинцев считают, что экономическая ситуация в стране в 2021 году ухудшилась Фото: depositphotos.com

Как отмечают социологи, 24% опрошенных сказали, что материальное положение их семей в уходящем году ухудшилось значительно. 26% – заявили, что скорее ухудшилось.

40% респондентов утверждают, что не ощутили изменений.

7% граждан сказали, что в этом году их материальное положение скорее улучшилось, а у 2% – значительно улучшилось.

При этом 70% украинцев считают, что экономическая ситуация в стране в 2021-м ухудшилась. Противоположной точки зрения придерживаются 8% опрошенных. Еще 18% респондентов не заметили изменений.

Опрос проводился 16–18 декабря среди украинцев от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 2500 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%.