Половина украинцев заявили об ухудшении материального положения их семей в 2021 году – опрос

Как отмечают социологи, 24% опрошенных сказали, что материальное положение их семей в уходящем году ухудшилось значительно. 26% – заявили, что скорее ухудшилось.
40% респондентов утверждают, что не ощутили изменений.
7% граждан сказали, что в этом году их материальное положение скорее улучшилось, а у 2% – значительно улучшилось.
При этом 70% украинцев считают, что экономическая ситуация в стране в 2021-м ухудшилась. Противоположной точки зрения придерживаются 8% опрошенных. Еще 18% респондентов не заметили изменений.
Опрос проводился 16–18 декабря среди украинцев от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 2500 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%.
С 1 января 2021 года минимальная зарплата в Украине повысилась до 6000 грн.
По данным Госстата на 6 октября, 33,4% украинцев получают зарплату до 7 тыс. грн.
В начале 2021 года, по данным Госстата, средняя зарплата составляла 12 337 грн. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует, что к концу года средняя зарплата может вырасти до 14 500 грн.