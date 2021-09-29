Государство выплатит премии олимпийцам, занявшим 4–6 места на Играх 2020 в Токио – Шмыгаль

Кабмин решил поддержать олимпийцев, которые достойно соревновались, но не получили призовых мест, отметил Шмыгаль Фото: kmu.gov.ua

"Мы считаем необходимым поддержать наших олимпийцев, которые достойно соревновались, но не получили призовых мест", – сказал Шмыгаль.

В частности, денежное вознаграждение получат 25 украинских олимпийцев и их тренеры. Так, за четвертое место государство выплатит 200 тыс. грн, за пятое – 140 тыс. грн, за шестое – 100 тыс. грн.

Кроме того, Кабмин назначил 12 стипендий в более чем 40 тыс. грн для тренеров, которые готовят сборную Украины к зимним Олимпийским играм в Пекине в 2022 году.

"Все программы поддержки спортивных достижений – это благодарность общества нашим спортсменам за их силу духа, за жажду к победе в любых обстоятельствах и, конечно, за мотивацию для каждого преодолевать трудности, которые есть в нашей жизни", – отметил Шмыгаль.