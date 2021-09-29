Государство выплатит премии олимпийцам, занявшим 4–6 места на Играх 2020 в Токио – Шмыгаль

"Мы считаем необходимым поддержать наших олимпийцев, которые достойно соревновались, но не получили призовых мест", – сказал Шмыгаль.
В частности, денежное вознаграждение получат 25 украинских олимпийцев и их тренеры. Так, за четвертое место государство выплатит 200 тыс. грн, за пятое – 140 тыс. грн, за шестое – 100 тыс. грн.
Кроме того, Кабмин назначил 12 стипендий в более чем 40 тыс. грн для тренеров, которые готовят сборную Украины к зимним Олимпийским играм в Пекине в 2022 году.
"Все программы поддержки спортивных достижений – это благодарность общества нашим спортсменам за их силу духа, за жажду к победе в любых обстоятельствах и, конечно, за мотивацию для каждого преодолевать трудности, которые есть в нашей жизни", – отметил Шмыгаль.
Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходили с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде принимали участие около 11 тыс. спортсменов из более чем 200 стран.
Украина заняла 44-е место в медальном зачете Олимпиады 2020. Украинские спортсмены завоевали одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых наград.
В то же время Украина вошла в топ-20 по общему количеству наград Олимпиады 2020 – страна на 16-й строчке рейтинга.
Как сообщали в Министерстве молодежи и спорта, за призовые места на Играх спортсменам выплачивается вознаграждение от государства: за олимпийское золото – $125 тыс. (более 3,34 млн грн по курсу НБУ), за серебро – $80 тыс. (2,14 млн грн), за бронзу – $55 тыс. (1,47 млн грн).