Гривна дорожает второй день

Гривна к доллару подорожала с 26,37 грн/$ до 26,333 грн/$ Фото: depositphotos.com

Гривна к доллару подорожала с 26,37 грн/$ до 26,33 грн/$

Курс гривны к евро вырос с 30,64 грн/€ до 30,50 грн/€.

Стоимость гривны к российскому рублю изменилась с 3,76 грн/10 руб. на 3,74 грн/10 руб.