Гривна подешевела ко всем основным валютам

Курс гривны к евро упал на девять копеек Фото: depositphotos.com

Гривна к доллару подешевела с 26,20 грн/$ до 26,29 грн/$.

Курс гривны к евро упал на девять копеек с 30,49 грн/€ до 30,58 грн/€.

К российскому рублю курс гривны упал на шесть копеек – с 3,68 грн/10 руб. до 3,74 грн/10 руб.