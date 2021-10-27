Гривна подешевела относительно основных валют

Гривна к доллару подешевела на семь копеек – с 26,35 грн/$ до 26,42 грн/$.

Курс гривны к евро упал на 11 копеек – с 30,57 грн/€ до 30,68 грн/€.

Стоимость гривны к российскому рублю изменилась с 3,78 грн/10 руб. на 3,81 грн/10 руб.