НБУ установил курс гривны на уровне 26,35 грн/$

Гривна к доллару подешевела с 26,29 грн/$ до 26,35 грн/$ Фото: depositphotos.com

Гривна к доллару подешевела с 26,29 грн/$ до 26,35 грн/$.

Курс гривны к евро вырос на одну копейку с 30,58 грн/€ до 30,57 грн/€.

К российскому рублю курс гривны упал на четыре копейки – с 3,74 грн/10 руб. до 3,78 грн/10 руб.