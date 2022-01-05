Гривна подорожала к евро. но упала к доллару

Курс гривны к доллару упал на две копейки: с 27,28 грн/$ до 27,30 грн/$ Фото: depositphotos.com

Курс гривны к доллару упал на две копейки: с 27,28 грн/$ до 27,30 грн/$.

К евро украинская валюта подорожала на 14 копеек: с 30,92 грн/€ до 30,78 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю вырос с 3,64 грн/10 руб. до 3,62 грн/10 руб.