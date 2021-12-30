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Гривна продолжает дорожать к доллару

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Курс гривны к доллару вырос на одну копейку: с 27,22 грн/$ до 27,21 грн/$
Курс гривны к доллару вырос на одну копейку: с 27,22 грн/$ до 27,21 грн/$
Фото: depositphotos.com

Национальный банк Украины установил курс гривны к иностранным валютам на 30 декабря.

Курс гривны к доллару вырос на одну копейку: с 27,22 грн/$ до 27,21 грн/$.

К евро украинская валюта подорожала на шесть копеек: с 30,84 грн/€ до 30,78 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю вырос с 3,70 грн/10 руб. до 3,68 грн/10 руб.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, евро, валюта, гривна, НБУ, доллар, курс валют, рубль, Нацбанк, курс доллара, курс рубля, курс гривны, курс евро
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