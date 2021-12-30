Гривна продолжает дорожать к доллару

Курс гривны к доллару вырос на одну копейку: с 27,22 грн/$ до 27,21 грн/$ Фото: depositphotos.com

Курс гривны к доллару вырос на одну копейку: с 27,22 грн/$ до 27,21 грн/$.

К евро украинская валюта подорожала на шесть копеек: с 30,84 грн/€ до 30,78 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю вырос с 3,70 грн/10 руб. до 3,68 грн/10 руб.