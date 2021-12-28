Гривна подорожала ко всем основным валютам

Курс гривны к доллару вырос с 27,27 грн/$ до 27,23 грн/$ Фото: depositphotos.com

Курс гривны к доллару вырос с 27,27 грн/$ до 27,23 грн/$.

К евро украинская валюта также подорожала с 30,85 грн/€ до 30,82 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю незначительно вырос с 3,71 грн/10 руб. до 3,70 грн/10 руб.