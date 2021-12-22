Гривна подорожала относительно доллара и подешевела к евро

Курс гривны к доллару повысился с 27,28 грн/$ до 27,26 грн/$.

К евро украинская валюта, наоборот, подешевела – с 30,77 грн/€ до 30,79 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю изменился с 3,68 грн/10 руб. до 3,69 грн/10 руб.