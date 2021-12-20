Гривна упала по отношению к евро и доллару

Курс гривны к доллару упал с 27,19 грн/$ до 27,25 грн/$ Фото: depositphotos.com

Курс гривны к доллару упал с 27,19 грн/$ до 27,25 грн/$.

К евро украинская валюта тоже немного подешевела с 30,84 грн/€ до 30,86 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю изменился на одну копейку – с 3,70 грн/10 руб. до 3,69 грн/10 руб.