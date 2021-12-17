Гривна упала по отношению к евро

К евро украинская валюта упала с 30,62 грн/€ до 30,84 грн/€ Фото: depositphotos.com

Курс гривны к доллару немного вырос – с 27,196 грн/$ до 27,192 грн/$.

К евро украинская валюта упала с 30,62 грн/€ до 30,84 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю изменился на две копейки – с 3,68 грн/10 руб. до 3,70 грн/10 руб.