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Гривна упала по отношению к евро

К евро украинская валюта упала с 30,62 грн/&euro; до 30,84 грн/&euro;
К евро украинская валюта упала с 30,62 грн/€ до 30,84 грн/€
Фото: depositphotos.com

Национальный банк Украины установил курс гривны к иностранным валютам на 17 декабря.

Курс гривны к доллару немного вырос – с 27,196 грн/$ до 27,192 грн/$.

К евро украинская валюта упала с 30,62 грн/€ до 30,84 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю изменился на две копейки – с 3,68 грн/10 руб. до 3,70 грн/10 руб.

Теги: Украина, евро, валюта, гривна, НБУ, доллар, курс валют, рубль, Нацбанк, курс доллара, курс рубля, курс гривны, курс евро
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