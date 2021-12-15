Гривна подешевела относительно основных валют

Курс гривны к доллару упал на 12 копеек – с 26,88 грн/$ до 27,00 грн/$.

К евро украинская валюта подешевела на 20 копеек – с 30,33 грн/€ до 30,53 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю опустился с 3,66 грн/10 руб. до 3,67 грн/10 руб.