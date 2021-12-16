Гривна продолжает дешеветь относительно основных валют

Гривна упала по отношению к евро Фото: depositphotos.com

Курс гривны к доллару немного понизился – с 27,00 грн/$. до 27,196 грн/$

К евро украинская валюта упала с 30,53 грн/€. до 30,62 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю изменился на одну копейку – с 3,67 грн/10 руб. до 3,68 грн/10 руб.