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Глава Нацбанка Шевченко: Разные политические силы недовольны тем, что НБУ не финансирует дефицит государственного бюджета

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Шевченко: У Национального банка нет возможности ни законодательной, ни какой-либо другой финансировать дефицит бюджета
Шевченко: У Национального банка нет возможности ни законодательной, ни какой-либо другой финансировать дефицит бюджета
Фото: Кирило Шевченко / Facebook

Ряд политических сил Украины выражают недовольство тем, что Нацбанк не финансирует дефицит государственного бюджета. Об этом в опубликованном 15 декабря интервью LIGA.net заявил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

"У Национального банка есть решения, которые могут вызвать раздражение у других стейкхолдеров в государстве. И сейчас большой спектр вопросов, которые вызывают недовольство у разных политических сил – начиная с политики по ключевой ставке и заканчивая тем, что НБУ не финансирует дефицит государственного бюджета. Традиционная уже дискуссия, которая идет из года в год, – вокруг сумм перечисления доли прибыли НБУ в государственный бюджет. Мы подаем в проект закона о государственном бюджете одни цифры, а принимаемые совсем другие. Хотя так было не всегда. В 2011–2016 годах во время пребывания бюджета в парламенте сумма прибыли НБУ не изменялась. Потом ситуация изменилась. В 2022 году произошел прецедент, в хорошем смысле этого слова. На финальном этапе доработки бюджета в парламенте сумма прибыли снизилась с 24 млрд грн до 13,6 млрд грн. Эта цифра отвечает расчетам Нацбанка. НБУ всегда перечисляет в госбюджет цифру по результатам аудита, кто бы что ни планировал. Вокруг этих направлений и идут дискуссии с разной интенсивностью", – пояснил Шевченко.

По его словам, напряженная дискуссия ведется по ряду направлений.

"Первое, как я уже сказал, – это финансирование дефицита бюджета. Понятно, что у Национального банка нет возможности ни законодательной, ни какой-либо другой финансировать дефицит бюджета. Это прямо запрещено ст. 54 закона о Национальном банке Украины. С конца прошлого года я ее знаю наизусть. Наша позиция здесь неизменна. Второе направление – это сумма чистой прибыли, когда и сколько должен перечислять НБУ. Но я подчеркиваю, что это не дискуссия только с Офисом президента. Этот вопрос возникает и на уровне депутатов, правительства. Также у нас есть дискуссия вокруг подходов к корпоративному управлению в государственных банках, но в последнее время градус этой дискуссии значительно ниже", – сказал Шевченко.

Контекст:

15 сентября Кабинет Министров утвердил и зарегистрировал в Раде проект госбюджета Украины на 2022 год. Доходы предусмотрены на уровне 1,278 трлн грн, расходы – 1,466 трлн грн. Предельный дефицит снижен до 3,5% по сравнению с бюджетом на 2021 год.

Верховная Рада 2 декабря приняла во втором чтении и в целом законопроект №6000 о государственном бюджете на 2022 год.

Теги: Верховная Рада, Украина, госбюджет, НБУ, бюджет, дефицит, Нацбанк, финансирование, Кирилл Шевченко
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