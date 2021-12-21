Гривна продолжает падать к доллару, но выросла к евро

Курс гривны к доллару упал с 27,25 грн/$ до 27,28 грн/$ Фото: depositphotos.com

Курс гривны к доллару упал с 27,25 грн/$ до 27,28 грн/$.

К евро украинская валюта наоборот подорожала – с 30,86 грн/€ до 30,77 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю изменился на одну копейку – с 3,69 грн/10 руб. до 3,68 грн/10 руб.