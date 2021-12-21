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Гривна продолжает падать к доллару, но выросла к евро

Курс гривны к доллару упал с 27,25 грн/$ до 27,28 грн/$
Курс гривны к доллару упал с 27,25 грн/$ до 27,28 грн/$
Фото: depositphotos.com

Национальный банк Украины установил курс гривны к иностранным валютам на 21 декабря.

Курс гривны к доллару упал с 27,25 грн/$ до 27,28 грн/$.

К евро украинская валюта наоборот подорожала – с 30,86 грн/€ до 30,77 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю изменился на одну копейку – с 3,69 грн/10 руб. до 3,68 грн/10 руб.

Теги: Украина, евро, валюта, гривна, НБУ, доллар, курс валют, рубль, Нацбанк, курс доллара, курс рубля, курс гривны, курс евро
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