Гривна второй день растет к доллару

Курс гривны к доллару повысился с 27,26 грн/$ до 27,25 грн/$ Фото: depositphotos.com

Курс гривны к доллару повысился с 27,26 грн/$ до 27,25 грн/$.

К евро украинская валюта, наоборот, подешевела – с 30,79 грн/€ до 30,81 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю не изменился и остался на уровне 3,69 грн/10 руб.