Гривна упала к доллару и евро

Курс гривны к доллару упал на семь копеек: с 27,21 грн/$ до 27,28 грн/$ Фото: depositphotos.com

Курс гривны к доллару упал на семь копеек: с 27,21 грн/$ до 27,28 грн/$.

К евро украинская валюта подешевела на 14 копеек: с 30,78 грн/€ до 30,92 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю вырос с 3,68 грн/10 руб. до 3,64 грн/10 руб.